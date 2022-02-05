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Гигин: украинцы и их хозяева пытаются втянуть Беларусь и Россию в гонку вооружений

05.02.2022 06:07 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинцы и их хозяева пытаются втянуть Беларусь и Россию в гонку вооружений. Такое мнение высказал председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Зачем украинская сторона нас провоцирует? Зачем она перебрасывает к нашим границам свои войска? Еще раз подчеркнем: у Беларуси на юге практически нет войск, - отметил Вадим Гигин. - Они перебрасывают войска и нас же обвиняют в том, что это мы провоцируем ситуацию. Украинцы и их хозяева пытаются нас втянуть в гонку вооружений, заставить нас еще до введения санкций тратить больше денег оружие, инфраструктуру. Не дождетесь!"

"Не надо нас считать тупее, чем вы есть на самом деле. Мы гораздо вас хитрее, умнее и видим на несколько шагов вперед. И честнее. Поэтому если надо здесь белорусско-российские сотрудничество активизировать, мы это будем делать (речь об учениях на южных границах Беларуси. - Прим. БЕЛТА). Если нужно там создать военную инфраструктуру, мы это будем делать, но не за счет наших людей. И мы это будем делать гораздо умнее, чем их провокации", - эмоционально высказался историк.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Зачем украинская сторона нас провоцирует? Зачем она перебрасывает к нашим границам свои войска? Еще раз подчеркнем: у Беларуси на юге практически нет войск, -...
 
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