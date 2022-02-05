Православные церковные праздники в феврале 2022 года

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предлагаем вашему вниманию церковный календарь на текущий месяц. В феврале православные христиане празднуют Сретение Господа нашего Иисуса Христа, а также чтят дни памяти блаженной Ксении Петербургской, святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, а также многих других Божиих угодников.

О наиболее важных датах читайте ниже.

Православный календарь на февраль:





6 февраля (воскресенье)

Блаженной Ксении Петербургской

Блаженная Ксения, овдовев в молодости, несла подвиг юродства 45 лет и скончалась около 1803 года. Сегодня ее любят и почитают во многих православных семьях как заступницу и покровительницу семьи.

7 февраля (понедельник)

Святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского

Святой Григорий Богослов родился в семье Григория (впоследствии епископа Назианского) и глубоко верующей Нонны, обещавшей посвятить сына Богу. Воспитание, которое дала Григорию мать, святитель всегда считал очень важ­ным. Также он получил прекрасное образование, которое в дальнейшем помогло ему на просветительской ниве.

За многие свои богословские труды святителю Григорию Церковью было присвоено почетное звание Богослова и вселенского учителя.

9 февраля (среда)

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста

Святитель отошел ко Господу 14 сентября 407 года. Он был погребен в Команах. В 438 году его святые мощи были торжественно перенесены в Константинополь.

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12 февраля (суббота)

Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого

Праздник трех святителей напоминает нам об утешителях народа и пламенных столпах молитвы, на которых покоится Церковь, укрепляясь в истине.

13 февраля (воскресенье)

Неделя о мытаре и фарисее

Православные верующие начинают готовиться к Великому Посту заранее. Так, в первое "подготовительное" воскресение вспоминается притча из Евангелия от Луки о Мытаре и Фарисее.

Церковь призывает подражать добродетели фарисея и смирению мытаря.

15 февраля (вторник)





Сретение Господа нашего Иисуса Христа

Спустя сорок дней после рождения Иисуса Христа Пресвятая Богородица со святым Иосифом принесла Богомладенца в Иерусалимский храм для исполнения закона Моисеева.

Встреча (Сретение) Господа с праведным Симеоном Богоприимцем символизирует встречу двух эпох – ветхозаветной и новозаветной.

16 февраля (среда)

Равноапостольного Николая, архиепископа Японского

Святитель Николай был отправлен с проповедью Евангелия в Японию. Там его ждали большие испытания в период русско-японской войны. Оставаясь подвижником в эти тяжелые годы, он был возведен в сан архиепископа. Церковь прославила этого Божиего угодника в равноапостольном чине.

20 февраля (воскресенье)

Неделя о блудном сыне

Вторая подготовительная неделя Великого поста. В этот период вспоминают притчу Иисуса Христа, описанную в Евангелии от Луки. В ней, на примере примирения отца и сына, Спаситель показал, что Бог дарует прощение всем искренне кающимся.

25 февраля (пятница)

Иверской иконы Божией Матери

Этот образ Богородицы находится на Афоне. Он прославился многими чудесами. Иверская икона Божией Матери находится над монастырскими вратами, поэтому именуется Портаитиссою, Вратарницею.

26 февраля (суббота)





Вселенская родительская (мясопустная) суббота

Перед началом Великого поста начинается мясопустная (Вселенская родительская) суббота. Ее еще называют Малой масленицей.

В этот день верующие молятся обо всех крещеных усопших. В храмах служат вселенскую панихиду.

27 февраля (воскресенье)

Неделя мясопустная, о Страшном суде

Церковь напоминает о великом суде, который произойдет после Второго пришествия Христа. Людей призывают покаяться и прийти к Богу, пока это еще возможно сделать.

28 февраля (понедельник)

Седмица cырная (масленица)

На Масленичной седмице уже не употребляют в пищу мясо, хотя еще остаются разрешенными молочные продукты. Пост в среду и пятницу на этой неделе не соблюдается.-0-

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