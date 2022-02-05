Манойло: западные СМИ подают белорусско-российские учения под своим соусом

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные СМИ подают белорусско-российские учения под своим соусом, заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА профессор МГУ имени М.В. Ломоносова политолог Андрей Манойло.

"Проведение учений, даже если они плановые и регулярно проходят раз в год или несколько лет, - это информационный повод, - сказал Андрей Манойло. - Информационный повод яркий, резонансный, который по своему определению привлекает внимание очень широкой аудитории и в России, и в Беларуси, и, конечно, за рубежом. А далее встает вопрос в первую очередь для западных средств массовой информации и западных специалистов по информационным операциям: "Какую интерпретацию этому событию можно было бы дать, какой ярлык на него приклеить?" И, соответственно, группы интересов в СМИ, в спецслужбах западных стран отрабатывают информационный повод в своем контексте, в рамках своей повестки, выдавая свои интерпретации и подавая под своим соусом западной аудитории".

Политолог отметил: западные средства массовой информации используют это событие для повышения градуса и нагнетания истерии. "Потому что любой ажиотаж привлекает к их публикациям читателей", - подчеркнул он.-0-