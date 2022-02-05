Российские штурмовики Су-25СМ перебазированы в Беларусь для учений

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штурмовики Су-25СМ, которые примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование в Беларусь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Минобороны России.

"Экипажи самолетов Су-25СМ Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на аэродромы Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Летчики России осуществили перелет с аэродрома в Приморском крае в Брестскую область и преодолели более 7 тыс. км.

Как пояснили в ведомстве, по прибытии на аэродром временного базирования российские экипажи изучат маршруты предстоящих полетов, отработают взаимодействие с группой руководства полетами и приступят к выполнению задач по предназначению.

По решению глав двух государств в Беларуси до 9 февраля проходит первый этап проверки сил реагирования Союзного государства. В рамках боевого слаживания на различных полигонах войска отрабатывают вопросы ведения обороны и борьбы с НВФ.

На втором этапе проверки сил реагирования, с 10 по 20 февраля, пройдет совместное учение "Союзная решимость - 2022". Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Беларуси и Восточного военного округа Вооруженных Сил России отработают задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе оборонительной операции, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства. Помимо Брестского практические действия войск проходят на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский и Осиповичский. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. Численность военнослужащих и количество техники, применяемой на учениях, попадающие под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.-0-