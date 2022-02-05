Российский политолог: американцам выгодно нагнетать военную напряженность в Украине

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные политики искусственно создают военную напряженность на территории Украины, рассказывая в своих СМИ о якобы неминуемом вторжении врага. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" украинский и российский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов, сообщает БЕЛТА.

"Я этого пика конфликта жду уже с ноября. Нам обещали, что Путин нападет до Нового года. Потом нам заявили, что почва недостаточно промерзла для российских танков - ждут, когда реки льдом покроются. Вы представляете, многотонный танк идет по льду реки. Это вообще представить можно? Но на полном серьезе повторяли западные СМИ. Сейчас пошли заявлять, что пик вторжения придется на китайскую Олимпиаду", - сказал Владимир Корнилов.

Политолог подчеркнул, что так можно бесконечно придумывать поводы.

"Украинцы умоляют американцев прекратить эту истерику, заявляя, что нынешнее количество российских подразделений на территории России, которые можно каким-то боком зачислить в зоны приграничной Украины, ничем по количеству не отличается от того, что наблюдали в начале весны прошлого года, - подчеркнул Владимир Корнилов. - Украина страдает от того, что в результате этой паники выводят денежные средства, капиталы, бизнес сворачивают и так далее. То есть если уже Украина не видит угрозы, то какие претензии вообще могут быть к России. Но американцам нужно нагнетать".-0-