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Поликлиники начали работать в выходные из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19
05.02.2022 11:11 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения ведется прием граждан, в том числе проводятся посещения на дому. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.
"В стране идет рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19, и, учитывая складывающуюся ситуацию, Минздрав продлил режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни - субботу и воскресенье. Точный график работы установлен каждым руководителем медицинского учреждения самостоятельно", - рассказали в Минздраве.
Изменения будут действовать до момента нормализации эпидобстановки и уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в областях и столице.-0-
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Изменения будут действовать до момента нормализации эпидобстановки и уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в областях и столице.
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