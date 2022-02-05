Поликлиники начали работать в выходные из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения ведется прием граждан, в том числе проводятся посещения на дому. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.

"В стране идет рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19, и, учитывая складывающуюся ситуацию, Минздрав продлил режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни - субботу и воскресенье. Точный график работы установлен каждым руководителем медицинского учреждения самостоятельно", - рассказали в Минздраве.

Изменения будут действовать до момента нормализации эпидобстановки и уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в областях и столице.-0-