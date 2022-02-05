Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вводит лицензирование вывоза лука, капусты и яблок. Соответствующее решение принято постановлением Совета Министров от 4 февраля 2022 года №70, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Согласно постановлению вывоз лука, белокочанной капусты и яблок вне зависимости от страны происхождения за пределы Беларуси осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами (Минским горисполкомом).

Разовые лицензии выдаются в порядке, аналогичном установленному правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными приложением к протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение №7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).

Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений и ее территориальные организации в областях осуществляют выдачу фитосанитарных сертификатов на вывозимые за пределы Беларуси лук, белокочанную капусту и яблоки при наличии разовой лицензии на их вывоз.

Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые в государства - члены ЕАЭС, а также в государства, не являющиеся государствами - членами ЕАЭС для оказания международной гуманитарной помощи на основании решений правительства Беларуси и в качестве припасов. Также оно не касается товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС, начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающихся в государстве - члене ЕАЭС, помещенных под таможенные процедуры в стране ЕАЭС и перемещаемых транзитом через территорию Беларуси.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует в течение трех месяцев.-0-