Манойло: работа западных СМИ направлена на неподготовленного зрителя

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа западных СМИ направлена на неподготовленного зрителя, заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА профессор МГУ имени М.В. Ломоносова политолог Андрей Манойло.

"Появление группировки российских войск на территории Беларуси и проведение совместных учений очень легко подать как подготовку к вторжению с учетом направления уже со стороны белорусско-украинской границы. Потому что если эта информация попадает обычному неподготовленному западному зрителю, что мешает ему в это поверить? Вроде бы все логично. О том, что учения проводятся на регулярной основе уже много лет, он, конечно, не знает. Он думает, что впервые происходят такие совместные учения. Россия бряцает оружием. Обычный зритель не станет проверять: были ли эти учения раньше. Он возьмет вот эту клиповую картинку, которую ему предлагают", - сказал Андрей Манойло.

Политолог добавил, что такое нагнетание истерии в обществе выгодно США. "Когда потом в Белом доме скажут, что нужны новые и новые ассигнования - деньги для того, чтобы закупить оружие, переправить частично в Украину, на Ближний Восток, и потребуется поддержка народа тому же Байдену для продвижения этого решения в Конгрессе - народ поддержит. Потому что они будут настолько накручены и напуганы этими мифами, что скажут, что эта политика правильная. Здесь все предельно просто", - подчеркнул он.-0-