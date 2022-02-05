Синоптики предупредили о гололедице на отдельных участках дорог 6 февраля

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 6 февраля на отдельных участках дорог ожидается гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. Ночью во многих районах прогнозируется кратковременный снег, мокрый снег. Днем на большей части территории пройдут осадки (мокрый снег, по западу с дождем). Ночью по востоку - слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью составит 0-5 градусов тепла, максимальная днем - от нуля до плюс 5 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь