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ГАИ: при гололеде увеличивается опасность заносов и наездов на пешеходов

05.02.2022 12:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При гололеде возрастает тормозной путь и увеличивается опасность заносов, сообщили БЕЛТА в ГУ ГАИ МВД.

В ближайшие дни ожидаются нестабильные погодные условия с туманом и осадками в виде снега и мокрого снега. Положительные температуры днем будут сменяться заморозками ночью, в связи с чем на дорогах станет скользко и небезопасно. В таких условиях в несколько раз возрастает тормозной путь, увеличивается опасность заносов и наездов на пешеходов.

Пешеходам важно проявлять осторожность при пересечении проезжей части. "Автомобиль невозможно остановить мгновенно, особенно на скользкой дороге. Поэтому переходить проезжую часть необходимо только в установленных местах, убедившись, что водители успели остановиться. В такую погоду стоит позаботиться об обозначении себя фликерами", - отметили в милиции.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В ближайшие дни ожидаются нестабильные погодные условия с туманом и осадками в виде снега и мокрого снега. Положительные температуры днем будут сменяться...
 
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