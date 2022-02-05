ГАИ: при гололеде увеличивается опасность заносов и наездов на пешеходов

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При гололеде возрастает тормозной путь и увеличивается опасность заносов, сообщили БЕЛТА в ГУ ГАИ МВД.

В ближайшие дни ожидаются нестабильные погодные условия с туманом и осадками в виде снега и мокрого снега. Положительные температуры днем будут сменяться заморозками ночью, в связи с чем на дорогах станет скользко и небезопасно. В таких условиях в несколько раз возрастает тормозной путь, увеличивается опасность заносов и наездов на пешеходов.

Пешеходам важно проявлять осторожность при пересечении проезжей части. "Автомобиль невозможно остановить мгновенно, особенно на скользкой дороге. Поэтому переходить проезжую часть необходимо только в установленных местах, убедившись, что водители успели остановиться. В такую погоду стоит позаботиться об обозначении себя фликерами", - отметили в милиции.-0-