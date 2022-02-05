Богданов: лицензирование вывоза лука, капусты и яблок введено для защиты внутреннего рынка

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лицензирование вывоза лука, капусты и яблок введено для защиты внутреннего рынка. Об этом заявил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, комментируя постановление Совета Министров от 4 февраля 2022 года №70, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Согласно постановлению вывоз этих товаров вне зависимости от страны происхождения за пределы Беларуси осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами (Минским горисполкомом).

"Мы берем под контроль вывоз продукции растениеводства белорусского происхождения. Почему необходима такая мера? Дело в том, что в странах-соседях очень сильно растут цены на плодоовощную продукцию, в частности на капусту, яблоки и лук. Основная задача - защитить внутренний рынок от их бесконтрольного вывоза. Для этого мы вводим лицензирование экспортных поставок на эти виды товаров. Если у нас будут излишки, будем рассматривать в индивидуальном порядке и выдавать разовые лицензии, чтобы субъект хозяйствования мог их вывезти за рубеж", - сказал Алексей Богданов.

Он отметил, что сельское хозяйство обеспечивает наполнение внутреннего рынка плодовоощной продукцией. "На межсезонье 2021-2022 годов сформированы стабилизационные фонды под полную потребность внутреннего рынка нашей страны. Вместе с тем субъекты хозяйствования в такой хорошей для них внешней конъюнктуре стараются заработать больше. Но на первом месте национальные интересы, интересы нашего гражданина, простого покупателя. Все мы приходим в магазин и хотим покупать продукцию по справедливой и доступной цене. В первую очередь нужно обеспечить поставки на внутренний рынок, а потом уже зарабатывать на внешнем контуре", - подчеркнул министр.

По его словам, постановление будет действовать в течение трех месяцев, но его действие может быть и продлено до полугода. "Пока в него включены три позиции - лук, белокочанная капуста и яблоки. Но мы также будем ежедневно мониторить ситуацию с другими продуктами питания, в частности картофелем, морковкой и свеклой. Если будет необходимость, будем вносить изменения и дополнения в постановление, чтобы обеспечить контроль за плодоовощной продукцией и наличием ее на полках наших магазинов", - заявил Алексей Богданов.

Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые в государства - члены ЕАЭС, а также в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, для оказания международной гуманитарной помощи на основании решений правительства Беларуси и в качестве припасов. Также оно не касается товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС, начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающихся в государстве - члене ЕАЭС, помещенных под таможенные процедуры в стране ЕАЭС и перемещаемых транзитом через территорию Беларуси.-0-