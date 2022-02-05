Руководители госорганов проведут в феврале выездные приемы граждан

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в феврале приемы граждан в регионах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус проведет прием граждан 10 февраля в ОАО "140 ремонтный завод" (Борисов), министр спорта и туризма Сергей Ковальчук - 16 февраля в Узденском райисполкоме, министр финансов Юрий Селиверстов - 17 февраля в Островецком райисполкоме.

25 февраля министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов выслушает вопросы и обращения граждан в Солигорском райисполкоме, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский - в Ивьевском райисполкоме.-0-