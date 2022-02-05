Обильный снегопад в Минске: синоптики рассказали, когда он завершится

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды рассказали, когда в Минске завершится обильный снегопад, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В столице наблюдается атмосферный фронт. Интенсивный снег будет непродолжительным. В ближайшие час-два он ослабеет, количество осадков в принципе будет небольшим", - рассказали синоптики.

Как сообщали ранее в Белгидромете, 6 февраля будет преобладать облачная погода. Ночью во многих районах прогнозируется кратковременный снег, мокрый снег. Днем на большей части территории пройдут осадки (мокрый снег, по западу с дождем). Ночью по востоку - слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью составит 0-5 градусов тепла, максимальная днем - от нуля до плюс 5 градусов.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что в связи с нестабильными погодными условиями на дорогах станет скользко и небезопасно. В таких условиях в несколько раз возрастает тормозной путь, увеличивается опасность заносов и наездов на пешеходов. Автолюбителей призывают быть предельно осторожными и выбирать сдержанный стиль вождения. В свою очередь пешеходам важно проявлять осторожность при пересечении проезжей части: делать это только в установленных местах, убедившись, что водители успели остановиться. В такую погоду также нужно обозначить себя фликерами.-0-