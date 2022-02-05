﻿ Обильный снегопад в Минске: синоптики рассказали, когда он завершится. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обильный снегопад в Минске: синоптики рассказали, когда он завершится

05.02.2022 15:11 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды рассказали, когда в Минске завершится обильный снегопад, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В столице наблюдается атмосферный фронт. Интенсивный снег будет непродолжительным. В ближайшие час-два он ослабеет, количество осадков в принципе будет небольшим", - рассказали синоптики.

Как сообщали ранее в Белгидромете, 6 февраля будет преобладать облачная погода. Ночью во многих районах прогнозируется кратковременный снег, мокрый снег. Днем на большей части территории пройдут осадки (мокрый снег, по западу с дождем). Ночью по востоку - слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью составит 0-5 градусов тепла, максимальная днем - от нуля до плюс 5 градусов.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что в связи с нестабильными погодными условиями на дорогах станет скользко и небезопасно. В таких условиях в несколько раз возрастает тормозной путь, увеличивается опасность заносов и наездов на пешеходов. Автолюбителей призывают быть предельно осторожными и выбирать сдержанный стиль вождения. В свою очередь пешеходам важно проявлять осторожность при пересечении проезжей части: делать это только в установленных местах, убедившись, что водители успели остановиться. В такую погоду также нужно обозначить себя фликерами.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу...
 
Новости дня
Новости общества
 
Руководители госорганов проведут в феврале выездные приемы граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by