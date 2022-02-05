﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МЧС призвало быть осторожнее из-за непогоды

05.02.2022 16:07 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС призывает быть осторожнее из-за сложных погодных условий, сообщает БЕЛТА.

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории могут выпасть снег, мокрый снег, днем с дождем. На отдельных участках дорог ожидается гололедица, днем по западу усиление ветра порывами до 15-18 м/с, местами - туман.

Как отмечают спасатели, при такой погоде факторами опасности являются увеличение дорожно-транспортных происшествий, повышенный риск травматизма людей, повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи. Кроме того, могут отключать электрические подстанции, электроэнергии в населенных пунктах, происходить повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, а также падение деревьев.

Завтра и послезавтра температура воздуха прогнозируется от минус 6 градусов ночью до 4 градусов тепла днем, продолжительные осадки (снег, мокрый снег, дождь), налипание мокрого снега, слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Возможно возникновение таких чрезвычайных ситуаций, как дорожно-транспортные происшествия, увеличение нештатных ситуаций на системах жизнеобеспечения и энергетики, повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи, происшествия на водных объектах и травмирование людей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории могут выпасть снег, мокрый снег, днем с дождем. На отдельных участках...
 
Новости дня
Новости общества
 
Обильный снегопад в Минске: синоптики рассказали, когда он завершится
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by