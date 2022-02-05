Будущим курсантам Академии МВД рассказали о профессии правоохранителя

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в новом году день открытых дверей прошел сегодня в Академии МВД, сообщили в группе информации и общественных связей учреждения.

Тематические площадки Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, Госавтоинспекции и ОМОНа работали в режиме нон-стоп. Гости рассматривали представленные экспозиции и разговаривали с практическими сотрудниками о нюансах профессии. "Такие точки показа очень полезны для абитуриентов. У них есть возможность воочию увидеть, с чем придется работать, насколько оснащено подразделение современной техникой, - рассказали в академии. - Традиционный ажиотаж вызвали выставки кафедр академии. Пункты дактилоскопии, фиксации следов преступления, составления фоторобота, выставка вооружения и специальных средств, различные приборы и приспособления, образцы документов. Офицеры - представители кафедр и курсанты едва успевали отвечать на вопросы и демонстрировать, как все устроено и работает".

Выпускников, мечтающих поступить в милицейскую альма-матер, их родителей и педагогов приветствовал начальник столичного милицейского вуза генерал-майор милиции Александр Васильев. Руководитель рассказал, что представляет собой академия, какой материально-технической базой она обладает, насколько сильный профессорско-преподавательский состав и в целом о выборе профессии сотрудника правопорядка. "Основные требования к кандидатам - четкое желание служить в правоохранительной системе, быть преданным своему государству и народу, соответствовать всем деловым качествам, которые мы предъявляем к современному сотруднику, - сказал он.

Для вуза сегодня актуальны новые задачи и направления: информационное противоборство, компьютерная разведка, ряд других направлений, связанных с развитием техники. Для молодежи это увлекательно и перспективно.

Впечатлениями о пути в академию поделились нынешние первокурсники. К примеру, Николай Синькевич продолжает милицейскую династию. Учиться в академию пошел осознанно, мечта носить погоны у него сформировалась еще в детстве. "Я прошел сложный путь до того как стать курсантом. Специально пошел в кадетское училище. Там желание связать жизнь с милицией стало еще сильнее, - рассказал будущий офицер. - Сюда меня привело желание и трудолюбие. Учиться интересно, но сложно: много различных дисциплин, практики. Уже с улыбкой вспоминаю самый стрессовый для всех первокурсников период - учебный сбор. Мы сплотились, сдружились, очень многое прошли вместе с одногруппниками. Огромную поддержку оказали наши курсовые офицеры. В академии мне нравится все: сама атмосфера и то, что мы уже сотрудники органов внутренних дел".

Его ровесник Кирилл Ерофеев путь в профессию начал из-за увлечения в 8-м классе детективами признанных мастеров этого жанра. Стало интересно, как раскрываются запутанные преступления. А четкое желание стать правоохранителем возникло уже после беседы с сотрудником милиции, который посещал школу. Кирилл усиленно засел за учебники. Переживал за экзамены и централизованное тестирование, но все прошло успешно. "В Академии МВД каждый сможет достичь того, чего желает. Пусть здесь нелегко, но оно того стоит", - подчеркнул рядовой милиции Кирилл Ерофеев.

Чтобы поступить в Академию МВД, необходимо обратиться в территориальные органы внутренних дел до 15 апреля и написать заявление.-0-