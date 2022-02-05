Мысливец о референдуме: гражданский долг - дать ответ, по какой Конституции хотим жить

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5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданский долг проявляется в том, чтобы дать ответ, по какой Конституции хочешь жить. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал директор Института социологии Национальной академии наук кандидат социологических наук, доцент Николай Мысливец по итогам работы диалоговой площадки по обсуждению поправок в Конституцию с коллективом ОАО "Александрийское".

"Впечатления от работы диалоговой площадки самые положительные. Изначально была задана очень комфортная, доброжелательная атмосфера для обсуждения вопросов. Мы разъяснили все основные новации, заложенные в проект Конституции. Новые положения в первую очередь продиктованы абсолютно объективными изменениями, происходящими в белорусском обществе. Конституция принималась в 1994 году, это было принципиально иное время, когда формировались основы белорусской государственности, определялись основные направления экономического, социального, политического, духовного и культурного развития страны", - сказал Николай Мысливец.

По его словам, за прошедшие почти 30 лет ситуация определенным образом изменилась. "Все, что намечалось, было реализовано. Ряд моментов, безусловно, сохраняет свою актуальность и в настоящее время. Реалии меняющегося мира и вызовы времени нашли свое отражение в тексте Конституции. В первую очередь это возможность обеспечить дальнейшее эволюционное развитие белорусского общества, сохраняя традиции и позитивный опыт, не внося изменений, которые бы диссонировали с современным политическим, культурным и духовным развитием", - отметил директор института.

Николай Мысливец обратил внимание, что в обновленной Конституции сохраняются и укрепляются социальные гарантии. Включается новое положение, гарантирующее обеспечение инвалидам равных возможностей. Подчеркивается обязанность каждого гражданина в проявлении социальной ответственности, внесении посильного вклада в развитие общества и страны. Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать детей, готовить к общественно полезному труду.

В ст.46 акцентируется внимание на развитии атомной энергетики в мирных целях. "Поскольку развитие атомной энергетики своего рода тренд, государство гарантирует безопасность при производстве и использовании атомной энергии. Это принципиально новый момент, который отсутствует в конституциях других стран", - добавил он.

"В последнее время много говорится о том, что должны незыблемо соблюдаться права человека. Так вот, участие в референдуме - реализация одного из принципиальных прав граждан на участие в жизни государства, определение того, каким окажется наше будущее, - уверен Николай Мысливец. - Каждый имеет возможность посредством обращения в Конституционную комиссию, участия в диалоговых площадках задать интересующие вопросы и высказать сомнения. Думаю, в итоге такого масштабного разъяснения изменений и дополнений, вносимых в Основной закон, открытых вопросов быть не должно. В этом случае нельзя говорить, что новации кому-то непонятны и кого-то не касаются. Гражданский долг проявляется в том, чтобы дать ответ, по какой Конституции хочешь жить, высказать свое мнение, каким бы оно ни было - в пользу предлагаемых изменений или действующего варианта".-0-