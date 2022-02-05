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Феномен Беларуси надо охранять, как хрустальную вазу - Карнаухов

05.02.2022 18:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Феномен Беларуси надо охранять, как хрустальную вазу. Об этом российский политолог Сергей Карнаухов заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", комментируя появившиеся фрагменты интервью главы белорусского государства Владимиру Соловьеву, сообщает БЕЛТА.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Феномен Беларуси надо охранять, как хрустальную вазу. Об этом российский политолог Сергей Карнаухов заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", комментируя...
 
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