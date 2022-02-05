﻿ Один человек с омикроном может "положить" вокруг себя до 10 человек - инфекционист. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Один человек с омикроном может "положить" вокруг себя до 10 человек - инфекционист

05.02.2022 19:27 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек, инфицированный штаммом COVID-19 омикрон может "положить" вокруг себя до 10 человек. Об этом заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской государственной академии последипломного образования Юрий Горбич заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

"С учетом заразности омикрона один человек реально может положить вокруг себя от 6 до 10 человек. Понятно, мы все надеемся на вакцинацию, вопросы своего переболевания. Это действительно правда. То есть переболевшие, вакцинированные (к сожалению, омикрон пробивает и тот, и другой иммунитет) болеют легко. Но они болеют", - сказал Юрий Горбич.

Он обратил внимание, что не всегда стоит рассчитывать на более легкое протекание заболевания при омикроне "Для привитых и для переболевших он действительно протекает легче. А вот для непривитых или болевших больше года тому назад и имеющих факторы риска, - вот эта категория людей "имеет право" попадать в реанимацию на то самое ИВЛ, которого очень многие боятся", - заявил эксперт.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"С учетом заразности омикрона один человек реально может положить вокруг себя от 6 до 10 человек. Понятно, мы все надеемся на вакцинацию, вопросы своего...
 
Новости дня
Новости общества
 
Феномен Беларуси надо охранять, как хрустальную вазу - Карнаухов
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by