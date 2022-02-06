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Российский политолог: западным спецслужбам важно обострить отношения Беларуси и Украины

06.02.2022 10:29 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западным спецслужбам важно максимально обострить отношения Беларуси и Украины. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил российский политолог, радио- и телеведущий Сергей Михеев, комментируя инцидент с украинским беспилотником, сообщает БЕЛТА.

По его словам, провокация была направлена на разрушение и без того хрупких белорусско-украинских отношений и дискредитацию совместных учений Беларуси и России.

"Конечно, это связано с учениями. Это попытка получить информацию, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, это тот случай, когда подтверждается то, что украинское руководство вообще интересы Украины не преследует", - сказал Сергей Михеев.

Политолог уверен, к этим провокациям украинское руководство подталкивают их западные кураторы. "Я не раз высказывал мнение, и в этом абсолютно убежден, что и провокация с самолетом, который посадили, и участие украинских спецслужб во всей этой афере с ЧВКашниками российскими, которые были задержаны в Минске, - это все звенья одной цепи. Это все деятельность в первую очередь западных спецслужб, для которых важно было максимально обострить ситуацию в отношениях между Украиной и Беларусью", - констатировал он.

Как сообщали ранее в Министерстве обороны, 24 января органами пограничной службы во взаимодействии с подразделениями ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь зафиксирован факт нарушения государственной границы Беларуси в воздушном пространстве со стороны Украины беспилотным летательным аппаратом, который в последующем был принужден к посадке подразделениями противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь. В результате анализа информации, содержавшейся на бортовой аппаратуре БЛА, подтвержден факт его запуска с территории Украины.

Установлено, что БЛА был запущен 24 января в 10.58 в районе деревни Пища Ковельского района Волынской области в 1,7 км от границы с Беларусью. "После набора рабочей высоты пересек государственную границу Республики Беларусь в районе деревни Хмелище Малоритского района. Далее в соответствии с полетным заданием проследовал в район дислокации полигона Брестский.

Работу аппарата в воздушном пространстве Беларуси спланировали и расставили метки, где он должен был зафиксировать конкретную территорию. По факту делал 1 фотографию в 15 секунд, за 50 минут полета он отснял более 200 фотографий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Конечно, это связано с учениями. Это попытка получить информацию, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, это тот случай, когда подтверждается то, что...
 
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