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Мокрый снег и до +5°С ожидается в Беларуси 7 февраля

06.02.2022 10:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и до плюс пяти ожидается в Беларуси 7 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки в стране будет облачно, днем с прояснениями. Временами пройдут осадки: мокрый снег, дождь. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ожидается южный, днем с переходом на западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - от 0 до 5 градусов выше нуля.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь

 
Теги: Минск
 
 
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Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - от 0 до 5 градусов выше нуля.
 
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