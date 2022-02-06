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Минздрав: работа поликлиник в воскресенье оказалась востребованной

06.02.2022 11:27 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа поликлиник в воскресенье оказалась востребованной, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Сегодня, в воскресенье, некоторые пациенты воспользовались новым графиком работы амбулаторно-поликлинического звена и пришли в поликлиники, отметили в Минздраве.

В стране идет рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Учитывая складывающуюся ситуацию, Минздрав продлил режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни - субботу и воскресенье. Точный график работы установлен каждым руководителем медицинского учреждения самостоятельно.

Изменения будут действовать до момента нормализации эпидемиологической обстановки и уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в областях и Минске.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В стране идет рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Учитывая складывающуюся ситуацию, Минздрав продлил режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на...
 
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