Минздрав: работа поликлиник в воскресенье оказалась востребованной

Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа поликлиник в воскресенье оказалась востребованной, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Сегодня, в воскресенье, некоторые пациенты воспользовались новым графиком работы амбулаторно-поликлинического звена и пришли в поликлиники, отметили в Минздраве.

В стране идет рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Учитывая складывающуюся ситуацию, Минздрав продлил режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни - субботу и воскресенье. Точный график работы установлен каждым руководителем медицинского учреждения самостоятельно.

Изменения будут действовать до момента нормализации эпидемиологической обстановки и уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в областях и Минске.-0-