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Пиневич рассказал, как смогут проголосовать на референдуме болеющие белорусы

06.02.2022 11:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Беларуси, которые в период проведения референдума будут находиться на больничном, смогут проголосовать, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Те, кто будут на больничных листах и изъявят желание проголосовать, будут прикреплены к нашим стационарным закрытым участкам", - сказал Дмитрий Пиневич.

По практике прошлых лет, кого-то привезут на участки, но в большей степени будут выезжать на дом. "И каждому, кто будет готов, а мы призываем отдать свой голос, сделать свое волеизъявление на референдуме, мы такую возможность предоставим", - отметил министр.

Ранее Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов и Министерство здравоохранения определили санитарно-противоэпидемические мероприятия при проведении референдума.

К работе в составе участковой комиссии, а также к наблюдению за проведением референдума будут допускаться люди без признаков респираторной инфекции. На участках для голосования будет соблюден принцип социального дистанцирования при расстановке столов и стульев, определении мест для размещения наблюдателей. Предусматривается обязательное проветривание помещений (без прерывания процесса голосования).

Участки для голосования, дверные ручки, перила, поверхности в кабинах для голосования и столы будут регулярно обрабатываться дезинфицирующими средствами. В местах общего доступа будут размещены средства для дезинфекции.

Участникам референдума рекомендовано использовать средства защиты органов дыхания, предъявлять документы в развернутом виде, демонстрируя необходимые страницы самостоятельно, использовать собственные авторучки для постановки подписи о получении бюллетеня и его заполнения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Те, кто будут на больничных листах и изъявят желание проголосовать, будут прикреплены к нашим стационарным закрытым участкам", - сказал Дмитрий Пиневич.
 
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