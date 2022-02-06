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Специалист пояснил, как сетевая форма обучения расширит возможности обучающихся в регионах
06.02.2022 11:45 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сетевая форма обучения позволит более широко развернуть изучение новых технологий. Об этом в эфире телеканала
В новой редакции Кодекса об образовании появилось такое понятие, как сетевая форма получения образования. Это позволит учащимся одних учебных заведений получать практические навыки в других учреждениях.
"Сетевая форма взаимодействия крайне важна, потому что в Беларуси уже сегодня создан задел в виде центров компетенций. И в этом структурном подразделении максимально сконцентрированы самые передовые образовательные, производственные технологии, программные продукты, различные инструменты, материалы и так далее", - сказал Валерий Голубовский.
По его словам, сетевая форма позволит развернуть более широко изучение новых технологий. "Обучающийся из районного центра может приехать, например, в областной, где создан ресурсный центр, и в течение недели, двух-трех в зависимости от продолжительности образовательного модуля получить ту надстроечку, самую передовую компетенцию, прикоснувшись к новой технологии", - добавил ректор РИПО.-0-
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В новой редакции Кодекса об образовании появилось такое понятие, как сетевая форма получения образования. Это позволит учащимся одних учебных заведений получать...
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