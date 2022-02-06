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Специалист пояснил, как сетевая форма обучения расширит возможности обучающихся в регионах

06.02.2022 11:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сетевая форма обучения позволит более широко развернуть изучение новых технологий. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский, сообщает БЕЛТА.

В новой редакции Кодекса об образовании появилось такое понятие, как сетевая форма получения образования. Это позволит учащимся одних учебных заведений получать практические навыки в других учреждениях.

"Сетевая форма взаимодействия крайне важна, потому что в Беларуси уже сегодня создан задел в виде центров компетенций. И в этом структурном подразделении максимально сконцентрированы самые передовые образовательные, производственные технологии, программные продукты, различные инструменты, материалы и так далее", - сказал Валерий Голубовский.

По его словам, сетевая форма позволит развернуть более широко изучение новых технологий. "Обучающийся из районного центра может приехать, например, в областной, где создан ресурсный центр, и в течение недели, двух-трех в зависимости от продолжительности образовательного модуля получить ту надстроечку, самую передовую компетенцию, прикоснувшись к новой технологии", - добавил ректор РИПО.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В новой редакции Кодекса об образовании появилось такое понятие, как сетевая форма получения образования. Это позволит учащимся одних учебных заведений получать...
 
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