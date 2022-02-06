Ректор РИПО: многие наниматели заинтересованы оказывать поддержку молодым специалистам

Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие наниматели заинтересованы оказывать поддержку молодым специалистам. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский, сообщает БЕЛТА.

"Одна из новаций Кодекса об образовании - те, кто обучаются на платной форме, могут претендовать по их желанию на направление для трудоустройства. Если выпускник получает это направление, значит, он обретает статус молодого специалиста. За этим следует, конечно, ряд социальных гарантий, которые есть в самих организациях, на предприятиях, потому что многие наниматели заинтересованы и включают в коллективные договоры различные нормы социальной поддержки именно молодых специалистов", - сказал Валерий Голубовский.

Что касается официального закрепления понятия дистанционной формы обучения, то, по словам ректора РИПО, сейчас прорабатывается перечень специальностей, "по каким из них возможно исключительно в дистанционной форме обучение, по каким это может быть гибридная форма, а по каким невозможно вообще ее реализовать. Конечно, там, где уровень рабочих профессий, думаю, что максимально обучение сохранится в той стандартной форме. Но это не исключает внедрения отдельных элементов дистанционных технологий в обучение", - дополнил он.-0-