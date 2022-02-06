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Ректор РИПО: многие наниматели заинтересованы оказывать поддержку молодым специалистам
06.02.2022 13:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие наниматели заинтересованы оказывать поддержку молодым специалистам. Об этом в эфире телеканала
"Одна из новаций
Что касается официального закрепления понятия дистанционной формы обучения, то, по словам ректора РИПО, сейчас прорабатывается перечень специальностей, "по каким из них возможно исключительно в дистанционной форме обучение, по каким это может быть гибридная форма, а по каким невозможно вообще ее реализовать. Конечно, там, где уровень рабочих профессий, думаю, что максимально обучение сохранится в той стандартной форме. Но это не исключает внедрения отдельных элементов дистанционных технологий в обучение", - дополнил он.-0-
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Что касается официального закрепления понятия дистанционной формы обучения, то, по словам ректора РИПО, сейчас прорабатывается перечень специальностей, "по каким...
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