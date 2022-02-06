Ректор РИПО об изменении правил поступления в средние специальные учебные заведения

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6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая редакция Кодекса об образовании даст абитуриентам возможность поступать в учреждения среднего специального образования без сдачи ЦТ. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский, сообщает БЕЛТА.

Сегодня есть ряд специальностей, по которым требуется проходить одиннадцатиклассникам централизованное тестирование и предъявлять сертификат. "В средние специальные учебные заведения все смогут поступать по конкурсу среднего балла. Это норма будет осуществлена с 2023 года", - сказал Валерий Голубовский .

По уровням профессионально-технического образования срок обучения был от года до двух, сейчас он регламентирован кодексом от 6 месяцев до года. Это касается только выпускников 11-х классов. "Это вызвано тем, что подготовка по ряду профессий, которые получают на базе 11-х классов, не включает, соответственно, общеобразовательной компонент и требует освоения только профессий. Если это одна профессия, одна единичная квалификация, то по ряду профессий полгода - более чем достаточно", - отметил ректор РИПО.-0-