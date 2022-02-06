Как погода влияет на здоровье и что нужно знать метеозависимым людям

Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как резкие перемены погодных условий влияют на метеозависимых людей и какую опасность несут для здоровья, рассказал ректор Белорусской медицинской академии последипломного образования кандидат медицинских наук, доцент Алексей Чуканов во время заседания круглого стола в БЕЛТА на тему "Влияние погоды. Чем обернулись климатические изменения для белорусов"

"В большей степени метеозависимость связана с разницей в давлении внутри организма и снаружи. Это приводит к различным ощущениям. Например, если артериальное давление больше, а атмосферное меньше, то это чувство распирания, головокружение, связанное с гипертоническими проявлениями. В то же время метеозависимость - это изменение, не до конца объяснимое с точки зрения физиологии и изменения магнитного поля Земли. Достаточно часто это бывает при солнечных вспышках", - рассказал Алексей Чуканов.

По его словам, здесь таится целый ряд опасностей. "В целом из-за ухудшения самочувствия у метеозависимых людей наблюдается снижение остроты внимания, соответственно, повышенная травмоопасность. В таких случаях не стоит садиться за руль и выполнять какую-то точную мелкую работу, особенно связанную с управлением механизмами. Также из-за изменения показателей организма, в частности, повышения или уменьшения артериального давления, повышается риск возникновения гипертонических кризов и осложнений (инсульт, инфаркт).

Под метеозависимостью также понимают повышение чувствительности организма к содержанию кислорода и иных газов во вдыхаемом воздухе, что может вызывать негативные реакции. Речь идет о больных бронхиальной астмой, людях с хроническими обструктивными болезнями легких, с ишемической болезнью - это те, кто особенно нуждается в большем содержании кислорода во вдыхаемом воздухе.

"В силу того, что одним из современных трендов является профилактическая направленность, медиками разработан механизм поведения при неблагоприятных метеорологических условиях. Здесь необходим прием различных медикаментозных препаратов, которые компенсируют колебания атмосферного давления. Важно более частое пребывание на свежем воздухе. Правильный подход - планирование своего графика для избежания работ, связанных с повышенной концентрацией внимания и усидчивостью или проведением важных встреч", - пояснил ректор.

Медик резюмировал: важно соблюдать режим труда и отдыха, правильно дозировать нагрузки с учетом в том числе рекомендаций синоптиков. Подбором медикаментов заниматься самостоятельно не стоит, необходимо обратиться к врачам.-0-