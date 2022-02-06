Руммо о бесплатном здравоохранении: большинство белорусов понимает, какое это великое достояние

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6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство белорусов понимает, что бесплатное здравоохранение является великим достоянием, заявил сенатор, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо в программе "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

В программе, в частности, обсуждалась статья в проекте Конституции, которая касается заботы человека о собственном здоровье. Некоторые белорусы нашли в ней угрозу, что якобы бесплатное лечение будет под вопросом.

По словам Олега Руммо, сам факт обсуждения этой статьи свидетельствует о том, что белорусское общество не готово ментально заботиться о своем здоровье. "Очень просто сказать, что в Беларуси тоже не бесплатная медицина. В таком случае я привожу пример своих украинских пациентов, которые, чтобы приехать на лечение в Беларусь, продают квартиры, берут кредиты, которые неизвестно кто будет отдавать, если пациент не поправится. Я тогда оппонирую и говорю: найдите мне человека в Беларуси, кто ради того, чтобы получить подобного рода лечение в виде трансплантации, продал квартиру или взял баснословный кредит. Я не поленюсь встать в три часа ночи, приеду и посмотрю ему в глаза", - сказал он.

Директор МНПЦ подчеркнул: белорусское государство очень большое внимание уделяет развитию медицины, инвестируя в здравоохранение колоссальные средства.

Олег Руммо отметил: тот объем помощи, который законом о здравоохранении оговорен, сохранится. "Мы ничего в этом вопросе не меняем. Но люди все равно стали сомневаться. Очень четко прослеживается связь: белорусское общество на сегодня не готово ни заботиться о своем здоровье в полном смысле этого слова, ни за это здоровье платить. А значит, сохраним бесплатную медицинскую помощь, будем делать так, чтобы помощь была очень хорошего среднеевропейского уровня. При этом мы декларативно призываем каждого позаботиться о своем здоровье", - отметил он.

"При этом если мы возьмем срез общества, то абсолютное большинство очень ценит это бесплатное здравоохранение, и в душе, пусть даже не декларативно, все понимают, какое это великое достояние, и все очень боятся это потерять", - подчеркнул сенатор.

Говоря о страховой медицине, Олег Руммо отметил, что такие услуги чаще всего предлагают успешные компании (частные и государственные), которые имеют неплохой доход. Но эти фирмы не оплачивают трансплантацию либо другое высокотехнологичное лечение, которое стоит десятки тысяч долларов. "Они занимаются, что называется, диспансеризацией: обеспечивают людям комфортные условия при поступлении в стационар, необходимый набор анализов. И то - подают это как очень большое благо. Но государство делает в сто крат больше", - заметил директор МНПЦ.

По его словам, это классический пример ведения бизнеса. "Если вы заплатили условно Br100, а на ваше лечение надо потратить Br200 или Br300 - зачем вы платной клинике? Она создана для того, чтобы зарабатывать деньги. Более того, а если возникнет осложнение, которое потребует лечения не в Br300, а в Br3 тыс. или Br30 тыс., кто будет оплачивать? И сразу тогда вспоминают закон о здравоохранении, вспоминают Конституцию. Руководители частных компаний вспоминают, что каждому белорусу гарантирована бесплатная медицинская помощь", - сказал Олег Руммо.-0-