Зима короче, а лето длиннее. Что рассказал синоптик о белорусском климате

Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Татьяна Четырко рассказала во время круглого стола в БЕЛТА на тему "Влияние погоды. Чем обернулись климатические изменения для белорусов" о том, как за последние годы изменился климат в Беларуси.

"История инструментальных метеорологических наблюдений на территории Беларуси начинается с 1881 года. На протяжении более чем ста лет отмечались естественные колебания климатических параметров, а с конца 1980-х годов начали интенсивно проявляться современные процессы изменения климата, возникновение которых в значительной степени обусловлено антропогенными факторами. Начиная с теплой зимы 1988/1989, отмечается наиболее интенсивный рост температуры воздуха, и этот год условно выбран за начало современных изменений климата на территории Беларуси", - рассказала Татьяна Четырко.

Рост температуры воздуха отмечается во все сезоны года, начиная с конца 1980-х годов. Зимний сезон за период 1989-2020 годов был теплее нормы на 0,8 градуса, весна и лето - на 0,5 градуса, осень - на 0,4 градуса.

Повышение среднегодовой температуры воздуха приводит к изменению наиболее ярких индикаторов продолжительности сезонов года. Один из наиболее ярких индикаторов современного изменения климата - изменение продолжительности климатической зимы и лета. Началом зимы в климатологии считается устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нуль градусов к меньшим значениям. "Период современного изменения климата характерен тем, что наблюдается интенсивный рост зимних температур воздуха и, как следствие, уменьшение продолжительности периода со среднесуточной температурой воздуха нуль градусов и ниже. За период потепления продолжительность климатической зимы сократилась в среднем по стране на пять-восемь дней", - пояснила начальник.

В теплое время года отмечается увеличение продолжительности климатического лета (периода с устойчивой среднесуточной температурой воздуха 14 градусов тепла и выше). За период потепления летний сезон стал длиннее в среднем по стране на три-семь дней и составляет от 90 дней по северо-западу до 115-120 дней и более по югу страны.

"Помимо прочего, изменение климата приводит к тому, что экстремальные погодные и климатические явления стали более частыми и интенсивными. В Беларуси ежегодно в среднем регистрируют от 10 до 20 опасных явлений. К счастью, большинство из них носит локальный характер", - продолжила Татьяна Четырко.

Прогнозы погоды важны не только для граждан, но и в не меньшей степени для экономики страны. "На сегодня при достигнутом качестве прогнозирования в связи с тем, что большинство отраслей экономики в разной степени испытывает зависимость от гидрометеорологических условий, Белгидромет считает крайне важным развитие адресного обслуживания различных отраслей экономики с учетом специфики их работы. Долгие годы Белгидромет сотрудничает с лесохозяйственными предприятиями, предприятиями тепло- и электроэнергетики, строительными организациями, организациями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, а также предприятиями транспортной отрасли. Такое сотрудничество позволяет в том числе минимизировать риски, связанные с погодными условиями", - заключила эксперт.-0-