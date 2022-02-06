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Мы сделали выводы. Кубраков про обеспечение правопорядка на референдуме

06.02.2022 20:19 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Опыт 2020 года будет учтен при обеспечении правопорядка на референдуме. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Как заверил министр, сейчас ситуация под контролем правоохранителей. "Мы сделали выводы при обеспечении охраны общественного порядка не только на избирательных участках, но и в целом в городах и сельской местности нашей республики с учетом тех вопросов, которые были в 2020 году",- отметил Кубраков.

Министр также подчеркнул, что тех провокаций, которые были в отношении председателей участковых избирательных комиссий, членов, в этот раз не будет. "Особенно председателям участковых комиссий я хочу сказать: уважаемые коллеги, не беспокойтесь, ваше дело правое. И безопасность, в том числе и ваша личная безопасность, нами будет обеспечена в полном объеме. Мы уже работаем. Даже малейшие какие-то провокации в ваш адрес будут быстро и оперативно пресекаться", — заверил министр внутренних дел.

 
 
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"Мы сделали выводы при обеспечении охраны общественного порядка не только на избирательных участках, но и в целом в городах и сельской местности нашей республики с...
 
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