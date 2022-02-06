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Мы сделали выводы. Кубраков про обеспечение правопорядка на референдуме
06.02.2022 20:19 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Опыт 2020 года будет учтен при обеспечении правопорядка на референдуме. Об этом в эфире телеканала
Как заверил министр, сейчас ситуация под контролем правоохранителей. "Мы сделали выводы при обеспечении охраны общественного порядка не только на избирательных участках, но и в целом в городах и сельской местности нашей республики с учетом тех вопросов, которые были в 2020 году",- отметил Кубраков.
Министр также подчеркнул, что тех провокаций, которые были в отношении председателей участковых избирательных комиссий, членов, в этот раз не будет. "Особенно председателям участковых комиссий я хочу сказать: уважаемые коллеги, не беспокойтесь, ваше дело правое. И безопасность, в том числе и ваша личная безопасность, нами будет обеспечена в полном объеме. Мы уже работаем. Даже малейшие какие-то провокации в ваш адрес будут быстро и оперативно пресекаться", — заверил министр внутренних дел.
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"Мы сделали выводы при обеспечении охраны общественного порядка не только на избирательных участках, но и в целом в городах и сельской местности нашей республики с...
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