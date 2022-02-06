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Вольфович: наши погранвойска предотвращают все провокации и находятся в боеготовности
06.02.2022 20:37 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наши погранвойска предотвращают все провокации и находятся в боеготовности, заявил в эфире телеканала
"То, что происходит на территории Польши и Прибалтийских государств - мы это отслеживаем. Это прогнозируемо. Это в принципе государства, входящие в блок НАТО. Там милитаризация уже давно идет полным ходом, обвиняя в том, что из Беларуси идет угроза", - сказал Александр Вольфович.
По его словам, наши погранвойска предотвращают все провокации и находятся в боеготовности. "Последние факты были связаны с миграционной угрозой. Поэтому надо было выгнать бронетехнику, другие виды вооружения, авиацию передислоцировать, беспилотные летательные средства курсировать вдоль границы, нарушая при этом государственную границу. Хотя наши пограничные войска предотвращают все эти попытки и они находятся в боеготовом состоянии", - подчеркнул госсекретарь-0-
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По словам государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, наши погранвойска предотвращают все провокации и находятся в боеготовности....
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