Вольфович: военные производят не материальные блага, а безопасность для своей страны

Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные производят не материальные блага, а безопасность для своей страны. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщает БЕЛТА.

По его словам, вопрос Президента, адресованный белорусскому народу: готовы ли вы платить за собственную оборону и оборону государства - жизненный и актуальный. "Как офицер, как военный человек, наверное, прежде всего я бы ответил, что готов защищать и оборонять свою страну, если это потребуется. Как человек гражданский, как гражданин своей страны я бы ответил: конечно я готов платить за оборону и безопасность своей страны, - сказал Александр Вольфович. - Безопасность вообще стоит очень дорого. И прежде всего в вопросе или словах главы государство я услышал, наверное, обеспокоенность и заботу за безопасность своего народа и страны".

Госсекретарь отметил, сегодня можно иногда услышать разговоры: за что вообще военные получают деньги? Ведь, они не производят трактора, не выпускают машины, не растят хлеб, не производят другие материальные блага. "Да, действительно, люди в погонах всех силовых структур не производят материальные блага. Они как раз производят безопасность для своей страны. Кто пробовал находиться зимой в лесу в течение недели, двух-трех, спать у костра, совершать марш-броски, выполнять другие стрельбы замерзшими пальцами. Это сложно, но это работа, которую выбрал наш офицерский состав. И эта работа, наверное, стоит того, - подчеркнул он. - Стоит того, что наши миротворцы по приказу и зову соседней страны поехали и выполнили задачи по обеспечению мира на территории дружественного нам Казахстана".-0-