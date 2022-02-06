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Вольфович: Президент в любой момент может принять решение провести инспектирование учений

06.02.2022 20:43 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент в любой момент может принять решение провести инспектирование учений "Союзная решимость -2022", заявил в эфире телеканала ОНТ государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщает БЕЛТА.

"Когда докладывался замысел учений главе нашего государства, поскольку это не плановое мероприятие, а внезапная проверка, мы предлагали Президентам дать возможность провести все под руководством министров обороны. Министр обороны Российской Федерации прибыл на территорию Беларуси и проводит инспектирование, оценку мероприятий, проходящих на сегодняшний день", - отметил Александр Вольфович.

Госсекретарь добавил:"Президент нашей страны сказал: я сам определю, когда мне посмотреть, как проходит учение, если посчитаю это нужным. Зная нашего главнокомандующего, он может принять это решение в любой момент неожиданно для всех, чтобы, действительно, проверить и посмотреть на деле, как выполняются задачи и российскими, и белорусскими военнослужащими".

В соответствии с решением глав двух государств в Беларуси до 9 февраля проходит первый этап проверки сил реагирования Союзного государства. В рамках боевого слаживания на различных полигонах войска отрабатывают вопросы ведения обороны и борьбы с НВФ.

На втором этапе проверки сил реагирования, с 10 по 20 февраля, пройдет совместное учение "Союзная решимость - 2022". Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Беларуси и Восточного военного округа Вооруженных Сил России отработают задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе оборонительной операции, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства.

Практические действия войск проходят на полигонах Брестский, Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский и Осиповичский. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. Численность военнослужащих и количество техники, применяемой на учениях, попадающие под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Практические действия войск проходят на полигонах Брестский, Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский и Осиповичский. Планируется задействовать аэродромы...
 
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