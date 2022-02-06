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Карпенко о подготовке к референдуму: никаких проблемных вопросов нет
06.02.2022 21:31 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При подготовке к республиканскому референдуму никаких проблемных вопросов не возникает, заявил в эфире телеканала
"Каких-то проблемных вопросов нет. Достаточно опытный аппарат работает. Государственные органы и структуры, которые в соответствии с Избирательным кодексом принимают участие в организации этой электоральной кампании - тоже работают слаженно. Поэтому в общем-то вопросов не возникает", - сказал Игорь Карпенко.
Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-
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"Каких-то проблемных вопросов нет. Достаточно опытный аппарат работает. Государственные органы и структуры, которые в соответствии с Избирательным кодексом...
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