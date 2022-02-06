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Карпенко рассказал, как смогут проголосовать владельцы ID-карт и биометрических паспортов

06.02.2022 21:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У владельцев ID-карт и биометрических паспортов не будет сложностей при голосовании на референдуме, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

"Мы приняли ряд постановлений, которые учитывают те изменения, которые произошли, в том числе в нашем законодательстве и организационно уже

реализуются. Во-первых, наряду с традиционными документами можно предъявить при получении бюллетеня ID-карты и биометрические паспорта", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, никаких сложностей здесь быть не должно. "Мы договорились, что, если по той или иной причине человек с ID-картой не внесен в список для голосования, участковая комиссия будет работать в тесном контакте с системой паспортно-визовой службы, чтобы оперативно уточнить место его проживания и таким образом внести его в список дополнительно", - добавил председатель ЦИК.

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы приняли ряд постановлений, которые учитывают те изменения, которые произошли, в том числе в нашем законодательстве и организационно уже реализуются. Во-первых,...
 
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