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Картина дня: совершенствование системы МЧС, рост ЗВР и как изменится климат в Беларуси
08.02.2022 07:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 7 февраля
Во время совещания
На пространстве от Бреста до Владивостока существует
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Важно сохранять память не только о военных победах,
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Заместитель начальника главного управления - начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий Ядловский во время заседания круглого стола БЕЛТА
Всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что глобальное потепление и другие долгосрочные тенденции изменения климата будут сохраняться в результате рекордного содержания в атмосфере парниковых газов, удерживающих тепло. Директор Института природопользования НАН доктор физико-математических наук, профессор Сергей Лысенко рассказал, как мы ощутили эти процессы на себе и
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ЗАВТРА
Знаменательные даты 9 февраля
Международный день стоматолога, профессиональный праздник стоматологов и зубных врачей.
475 лет назад родился Радзивилл Христофор (прозвище Перун), военный и государственный деятель ВКЛ. Участник Ливонской войны (1558-1583). С 1584 года воевода виленский. После смерти Стефана Батория поддерживал план части магнатов и шляхты ВКЛ выбрать королем российского царя Федора Ивановича и создать государственную унию Польши, ВКЛ и России во главе с ВКЛ. С 1589 года великий гетман ВКЛ. Умер в 1603 году.
135 лет назад родился Чапаев Василий Иванович, легендарный комдив времен Гражданской войны. С 1918 года командовал отрядом, бригадой и 25-й стрелковой дивизией, сыгравшей значительную роль в разгроме войск А.В.Колчака летом 1919 года. Погиб в бою. Образ Чапаева запечатлен в романе Д.А.Фурманова "Чапаев" и одноименном кинофильме. В Беларуси его именем названы улицы, колхозы и совхозы. В его честь в годы Великой Отечественной войны в Беларуси его имя носили 7 партизанских бригад и десятки отрядов. Умер в 1919 году. Умер в 1919 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 7 февраля Совершенствование структуры системы МЧС обсудили на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко....
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