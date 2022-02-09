Единый день обучения волонтеров БРСМ для работы на референдуме пройдет 10 февраля

Источник материала: БелТА

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи организует 10 февраля единый день обучающих интенсивов по оказанию помощи маломобильным людям на избирательных участках во время республиканского референдума для волонтеров движения "Доброе сердце", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Александра Гончарова.

"БРСМ продолжает формировать пул волонтеров, которые будут трудиться на избирательных участках в день проведения республиканского референдума. Главная задача добровольцев - оказать помощь людям с ограниченными возможностями в передвижении, а также напомнить гражданам о необходимости соблюдать респираторный этикет. Вместе с тем, если есть востребованность в добровольцах в дни досрочного голосования, заявку на работу волонтеров можно направить через онлайн-приемную союза молодежи", - рассказала Александра Гончарова.

По словам секретаря ЦК БРСМ, единый день обучения волонтерской команды состоится в областных центрах и Минске с участием 1 тыс. волонтеров. "В этом году в связи с непростой эпидемиологической обстановкой обучение наших добровольцев пройдет в смешанном формате - офлайн и онлайн. Для участия в интенсивах приглашены эксперты и специалисты добровольческой сферы - представители Белорусского общества Красного Креста, Белорусского общества инвалидов, Белорусского товарищества инвалидов по зрению, медицинские работники и другие. В роли менторов традиционно выступят региональные координаторы волонтерского движения "Доброе сердце", - дополнила она.

Александр Гончарова пояснила, что во время работы на избирательных участках волонтеры БРСМ будут экипированы специальными бейджами единого образца и необходимыми средствами защиты.-0-



