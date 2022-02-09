﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Почти 10 тыс. многодетных семей будут направлены на улучшение жилищных условий в этом году

09.02.2022 09:35 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 9675 многодетных семей будут направлены на улучшение жилищных условий в 2022 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 4 февраля 2022 года №69, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, из них в Брестской области будет направлено 1797 семей, в Витебской - 800, Гомельской - 1298, Гродненской - 1200, Минской - 2050, Могилевской - 1304. В белорусской столице на улучшение жилищных условий будет направлено 1226 многодетных семей.

Для 8334 многодетных семей в текущем году планируется ввод в эксплуатацию жилых помещений. На строительство будет направлено почти Br1,2 млрд, из них Br303,68 млн - собственные средства семей, Br891,54 млн - кредитные ресурсы банков, в том числе Br102,79 млн льготных кредитов.

В постановлении также говорится, что для 442 семей в 2022 году планируется строительство жилых помещений социального пользования: в этом году планируется ввести в эксплуатацию 21,56 тыс.кв.м жилья, в том числе 7,35 тыс.кв.м - для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Что касается граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, то для них в 2022 году планируется построить 1,37 млн кв.м, в том числе 1,2 млн кв.м - для осуществляющих жилищное строительство с государственной поддержкой.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 9675 многодетных семей будут направлены на улучшение жилищных условий в 2022 году. Это предусмотрено...
 
Новости дня
Новости общества
 
9 февраля православные верующие вспоминают перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by