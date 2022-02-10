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Картина дня: безопасность в новую эпоху, работа здравниц в пандемию и белорусская форма в олимпийском топе
10.02.2022 07:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Картина дня. 9 февраля
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Знаменательные даты 11 февраля
Международный день девочек и женщин в науке.
215 лет назад родился Орда Наполеон, композитор, пианист, педагог, художник. Творчество связано с художественной жизнью Беларуси и Польши. Участвовал в восстании 1830-1831 годов, после чего был вынужден эмигрировать во Францию. С 1856 года жил и работал на родине. Автор "Грамматики музыки" (1873). Путешествуя по Беларуси, Польше, Литве и Украине, делал зарисовки мест, связанных с жизнью знаменитых людей, и архитектурных памятников, которые ныне имеют большую ценность для истории архитектуры. Умер в 1883 году.
175 лет назад родился Эдисон Томас Алва, американский изобретатель и предприниматель. Автор свыше ста изобретений, главным образом в различных областях электротехники: усовершенствовал телеграф и телефон; изобрел фонограф; создал промышленный образец лампы накаливания и др. По его проекту построена первая в мире электростанция общего пользования. Умер в 1931 году.
120 лет назад родилась Орлова Любовь Петровна, советская актриса, одна из первых звезд советского кино, народная артистка СССР. Снималась в фильмах "Веселые ребята", "Цирк", "Волга-Волга", "Весна" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1950). Умер в 1975 году.
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Картина дня: безопасность в новую эпоху, работа здравниц в пандемию и белорусская форма в олимпийском топе
ВЧЕРА Картина дня. 9 февраля ОДКБ будет совершенствовать силы кризисного реагирования и намерена создать систему биозащиты. Об этом...
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