Картина дня: безопасность в новую эпоху, работа здравниц в пандемию и белорусская форма в олимпийском топе

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 9 февраля

ОДКБ будет совершенствовать силы кризисного реагирования и намерена создать систему биозащиты. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ", которая прошла в Москве на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай" при поддержке МИД России. Переговоры России с Западом по гарантиям безопасности соответствуют интересам ОДКБ. Операция ОДКБ в Казахстане продемонстрировала единство и готовность сообща защищать свои интересы.





Фото из архива

ОДКБ за 20 лет прошла путь трансформации от оборонительного союза до современной многофункциональной организации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в обращении к участникам конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ". Подготовка к учению "Союзная решимость" ведется максимально транспарентно, заявил Сергей Алейник. Беларусь приветствует любые конструктивные предложения , направленные на снижение напряженности в мире.

Надо гордиться своей страной и беречь ее как зеницу ока, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с девушками-курсантами Университета гражданской защиты МЧС - членами молодежного крыла Союза женщин МЧС.

Референдум - способ участия граждан в решении важнейших вопросов общества и государства. Об этом заявил журналистам председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии Петр Миклашевич. Молодежи жить по новой Конституции и своим трудом вносить вклад в процветание страны.





Петр Миклашевич

Наши наблюдатели будут работать на каждом участке . Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда на пленуме Совета Минского городского объединения профсоюзов, на котором одним из центральных вопросов стало участие профактива в предстоящем референдуме.

В Беларуси в 2022 году планируется построить 4,2 млн кв.м жилья . Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 4 февраля 2022 года №69, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Почти 10 тыс. многодетных семей будут направлены на улучшение жилищных условий в этом году. В Беларуси в этом году будет построено 86,9 тыс.кв.м арендного жилья государственного и частного жилищных фондов.

Минприроды о заборе из колючей проволоки на границе: барьеры на природоохранных территориях недопустимы.

КОММЕНТАРИЙ: Геннадий Болбатовский: мы создали все необходимые условия для эффективной работы наших здравниц в пандемию

За сутки в Беларуси зарегистрированы 8254 пациента с COVID-19 , выписаны 239.





Фото из архива

В Беларуси вводится новый формат сертификата о вакцинации с размещением в нем QR-кода.

На арене Zhangjiakou Medal Plaza состоялась церемония награждения призеров мужской индивидуальной биатлонной гонки, призером которой стал и белорус Антон Смольский.





Антон Смольский. Фото НОК Беларуси

Призер Олимпийских игр биатлонист Антон Смольский поблагодарил болельщиков за поддержку.

Форма белорусских олимпийцев на открытии Игр попала в топ-15 мировых изданий.

Синоптики предупреждают о сильном ветре и гололедице 10 февраля.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 февраля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Формирование туристической привлекательности регионов Беларуси: актуальные проекты". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Новации Кодекса об образовании и правил приема в учебные заведения". Начало в 15.00.

Концерн "Беллегпром" и профсоюз "Белпрофмаш" запустят совместный проект "Фабрика впечатлений", посвященный Году исторической памяти.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 февраля

Международный день девочек и женщин в науке.

215 лет назад родился Орда Наполеон, композитор, пианист, педагог, художник. Творчество связано с художественной жизнью Беларуси и Польши. Участвовал в восстании 1830-1831 годов, после чего был вынужден эмигрировать во Францию. С 1856 года жил и работал на родине. Автор "Грамматики музыки" (1873). Путешествуя по Беларуси, Польше, Литве и Украине, делал зарисовки мест, связанных с жизнью знаменитых людей, и архитектурных памятников, которые ныне имеют большую ценность для истории архитектуры. Умер в 1883 году.

175 лет назад родился Эдисон Томас Алва, американский изобретатель и предприниматель. Автор свыше ста изобретений, главным образом в различных областях электротехники: усовершенствовал телеграф и телефон; изобрел фонограф; создал промышленный образец лампы накаливания и др. По его проекту построена первая в мире электростанция общего пользования. Умер в 1931 году.

120 лет назад родилась Орлова Любовь Петровна, советская актриса, одна из первых звезд советского кино, народная артистка СССР. Снималась в фильмах "Веселые ребята", "Цирк", "Волга-Волга", "Весна" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1950). Умер в 1975 году.

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