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Картина дня: совещание у Президента, иностранные инвестиции в 2021 году и финал "Снежного снайпера"
12.02.2022 07:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 11 февраля
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Фото из архива
Кубраков об
Иностранные инвесторы в 2021 году
Фото из архива
В 2023 году планируется оснастить
В Минске прошел круглый стол на тему "Конституционные гарантии укрепления семьи и брака, сохранения традиционных ценностей", организованный Следственным комитетом и Институтом повышения квалификации и переподготовки СК. В Беларуси
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Определены
СЕГОДНЯ
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Мероприятие ко Дню влюбленных "Буду любить тебя", где будут исполнены известные романсы о любви, состоится 12 февраля в музее "Лошицкая усадьба".
Международная выставка пищевой промышленности и производства напитков Gulfood, где будет представлена белорусская экспозиция Belarus - the Taste of Nature, пройдет с 13 по 17 февраля в Дубае.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут по 20 февраля в Пекине.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
13 февраля
Всемирный день радио.
110 лет назад родилась Панкрат Анна Куприяновна, белорусская актриса, заслуженная артистка Беларуси (1962). Работала в БГТ-1, Бобруйском и Гродненском областном драматических театрах. Исполнительница характерных ролей. Среди них: Полина ("Трибунал" А.Макаенка), Кабаниха ("Гроза" А.Островского), Василиса ("На дне" М.Горького) и др. Умерла в 1995 году.
105 лет назад родился Диденко Григорий Васильевич, белорусский артист эстрады, заслуженный артист Беларуси (1963). С 1947 года выступал в Белгосфилармонии как артист разговорного жанра. Автор и исполнитель сатирических куплетов, миниатюр, фельетонов. Умер в 1972 году.
95 лет назад родился Шехов Николай Кириллович, белорусский артист балета, народный артист Беларуси (1964). В 1944-1966 годах солист Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Василий, Михаил ("Князь-озеро", "Повесть о любви" В.Золотарева), Андрей ("Подставная невеста" Г.Вагнера) и др. Умер в 1999 году.
75 лет назад родилась Тарасова Татьяна Анатольевна, российский тренер по фигурному катанию на коньках, заслуженный тренер СССР. Среди ее учеников олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, Алексей Ягудин.
14 февраля
День всех влюбленных.
115 лет назад родился Звонак Алесь (Петр Борисович), белорусский поэт. В 1936 году репрессирован. Реабилитирован в 1954 г. Автор книги воспоминаний о белорусских писателях "Беспокойные сердца", пьесы "Гроза грянет" (по трилогии Я.Коласа "На росстанях"), ряда сценариев научно-популярных фильмов. Лауреат Государственной премии Беларуси (1992). Умер в 1996 году.
85 лет назад родился Стрельцов Михась (Михаил Леонтьевич), белорусский писатель, переводчик, критик. Автор сборников публицистики "Жизнь в слове", "Сено на асфальте", эссе "Загадка Богдановича", сборников стихов "Куст можжевельника", "Тень от весла" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1988). Умер в 1987 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 11 февраля Предлагаемые изменения Уголовно-процессуального кодекса вынесены на совещание у Президента Беларуси...
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