13 февраля Православная Церковь вспоминает притчу о мытаре и фарисее

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13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие начинают готовиться к Великому посту. Так, 13 февраля Церковь вспоминает притчу о мытаре и фарисее. В Евангелии от Луки описывается, как Господь рассказал ее Своим ученикам: «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу: два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! будь милостив ко мне, грешнику!» Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». (Лк 18:9-14)

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Кто такие мытари, кто такие фарисеи?

Фарисеями называли представителей иудейского религиозного течения и политической партии. В новозаветные времена они являлись духовными авторитетами для простого народа. О фарисеях говорится в текстах Библии в основном как о тех, кто не принял учение Христа. В большинстве своем они превозносились, гордясь своей так называемой праведностью.

Мытарями же назвали сборщиков податей. Во времена Иисуса Христа Иудея являлась провинцией Римской империи. Для сбора всевозможных налогов и нанимались мытари, которых не любили в провинциях империи. Ведь чаще всего они, желая обогатиться, взымали большие суммы, чем требовалось на самом деле. Кроме того, мытари были вынуждены постоянно общаться с язычниками, что для иудеев считалось осквернением.

Духовное наставление

Святой праведный Алексий (Мечев) Московский, рассуждая о притче о мытаре и фарисее, учил: «Дорогие! Пред нами в жизни две дороги: мы или пойдем стопами фарисея к собственному покою, внешнему почету, ко всему, чем питается тщеславие и услаждается гордость, или же вступим во следы мытаря с его сокрушенным сердцем, смиренным духом, заставляющим его в смущении пред живою совестью опускать глаза долу, в сокрушении бить себя в перси.

Первый путь земного благополучия – путь погибели в вечной жизни; второй – стезя горькая и темная здесь, приведет нас к источнику света и правды.

Избегайте фарисейской гордости, которая искушает и низвергает людей в погибель, делает их слепыми. Ведь слепой не видит путей и спотыкается. Не образ ли это нам и современной нашей жизни? Слепота наша в том, что считаем себя зрячими: слишком горды мы. Мы все видим, все переживаем, только не видим греха своего, и оттого слепы, и грех остается в нас! Фарисейство – наша слепота губительная. Всякий фарисей, оставь свою гордость, приди со смирением мытаревым ко Христу, и в Нем найдешь просвещение».-0-

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