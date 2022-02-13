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Стоматолог рассказала, как продлить срок службы пломбы
13.02.2022 09:53 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врач - стоматолог-терапевт Наталья Грицкевич в эфире телеканала
Ответить на вопрос, как продлить срок службы пломбы, однозначно нельзя, так как это зависит от разных факторов, отметила Наталья Грицкевич. "В первую очередь это ответственность, профессионализм и квалификация доктора, который делал эту процедуру. Во-вторых, материалы, с помощью которых был восстановлен зуб. От их качества, от фирмы-производителя, соблюдения сроков годности, правильного хранения, конечно, зависит итог того, сколько прослужит пломба", - сказала она.
В основном пломбы выполняют защитную функцию, препятствуя разрушению зубов. К слову, никакие специалисты и материалы не застрахуют зубы от вредных привычек. Если грызть карандаши, семечки, колоть отреставрированными зубами орехи, срок службы пломб будет меньше. Немаловажными считаются и иные стоматологические проблемы у пациента. К примеру, если у человека неправильный прикус, отреставрированный зуб подвергается избыточным нагрузкам, в таком случае пломба изнашивается намного быстрее.
Немаловажным является соблюдение техники постановки реставрации, отметила Наталья Грицкевич. Она объяснила, как пломба крепится к зубу. "Зуб - это биологическая ткань, пломба - это, по сути, пластмасса. То есть модифицированный полимер современный, но он имеет отношение по химическому составу к пластмассам. Как их соединить? Существует для этого адгезивная система. Зуб после препарирования обрабатывается специальной протравкой - слабым раствором фосфорной кислоты, эмаль становится пористой, затем в нее проникает адгезивная система, которая запечатывает эти поры и микромеханически фиксируется к зубу. После этого адгезивная система химически соединяется уже с пломбировочным материалом. Таким образом соединение получается достаточно крепким", - рассказала она.
Стоматолог обратила внимание: чтобы увеличить срок службы, нужно регулярно приходить на профессиональную гигиену, чтобы подполировать реставрацию, тщательно чистить зубы дома, чтобы снизить микробную нагрузку в полости рта и уменьшить ферментную активность микроорганизмов.-0-
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Стоматолог обратила внимание: чтобы увеличить срок службы, нужно регулярно приходить на профессиональную гигиену, чтобы подполировать реставрацию, тщательно...
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