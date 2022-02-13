Российский политолог: домыслы, что под видом учений будет нападение на Украину, полная чушь

Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Домыслы, что под видом учений будет нападение на Украину, - полная чушь. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" российский политолог, журналист-международник Федор Лукьянов, сообщает БЕЛТА.

"Да, Россия демонстрирует, что является мощной военной державой. Эти учения и так бы прошли, конечно. Но сейчас, в том числе и с нашей стороны, им придается особое значение - демонстрация мощи и возможностей. В том типе дипломатической работы, в которую мы сейчас вовлеклись, по собственной инициативе, надо признать, - это тоже аргумент. Это часть этого процесса. Поэтому то, что они (страны Запада. - Прим. БЕЛТА) сейчас напуганы, в некотором смысле так и задумывалось", - сказал Федор Лукьянов.

Политолог подчеркнул: "Все домыслы о том, что якобы после этих учений Беларусь станет скопищем российских войск, что под видом учений будет нападение на Украину, - это полная чушь. Но, с другой стороны, если они так нервничают, значит, проняло. В общем, чего и добивались".

На втором этапе проверки сил реагирования, с 10 по 20 февраля, проходит совместное учение "Союзная решимость - 2022". Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Беларуси и Восточного военного округа Вооруженных Сил России отработают задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе оборонительной операции, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства.

Практические действия войск проходят на полигонах Брестский, Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский и Осиповичский. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. Численность военнослужащих и количество техники, применяемой на учениях, попадающие под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.

По информации Министерства обороны, для работы на учении аккредитовано более 150 журналистов, представляющих белорусские, российские и зарубежные средства массовой информации. Впервые для работы на учении приглашены белорусские блогеры и лидеры общественного мнения.-0-