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Улучшают состояние кожи, защищают волосы: нутрициолог о полезных свойствах семечек

13.02.2022 10:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тыквенные и подсолнечные семечки весьма полезны - они содержат большое количество цинка, магния, железа и витамина А, рассказала в эфире телеканала СТВ провизор, нутрициолог Юлия Айзенман, сообщает БЕЛТА.

Тыквенные и подсолнечные семечки содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые позитивно сказываются на здоровье сердечно-сосудистой системы. Также они содержат витамины А, Е, группы В, микроэлементы, отметила Юлия Айзенман.

По словам трихолога Катерины Никитиной, витамин А прекрасно влияет на состояние кожи, защищает волосы от сухости и ломкости, работает с проблемами шелушения, перхоти. Впрочем, при передозировке этого витамина волосы могут начать выпадать. Магний, который содержится в семечках, очень хорошо влияет на плотность и крепость волоса, помогает ему лучше отрастать. Цинк помогает работать с проблемами перхоти и шелушения.

Не имеет значения, употребляете вы семечки отдельно либо добавляете в салат. Главное - знать меру и помнить о калорийности. Небольшой жменьки будет более чем достаточно для взрослого человека.

"Их калорийность - более 500 ккал на 100 г продукта. Это значит, что если вы вечером съели стакан семечек, вы съели половину своего суточного рациона. Если вы предпочитаете соленые семечки, следует быть осторожными, особенно людям с повышенным артериальным давлением, так как избыток соли в рационе приводит к повышению давления", - обратила внимание Юлия Айзенман.

Специалисты не советуют употреблять семечки людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и при избыточной массе тела. Но даже если противопоказаний нет, стоит помнить о том, что все хорошо в меру.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам трихолога Катерины Никитиной, витамин А прекрасно влияет на состояние кожи, защищает волосы от сухости и ломкости, работает с проблемами шелушения,...
 
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