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Гололедица сохранится на отдельных участках дорог в Беларуси 14 февраля

13.02.2022 11:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог в Беларуси 14 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный, по северу порывы могут достигать 12 м/с.

Ночью минимальная температура воздуха составит от минус 3 до минус 9, днем - от плюс 1 до плюс 6, по югу до плюс 8.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный, по северу порывы...
 
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