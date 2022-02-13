﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сенатор: любые попытки дестабилизировать обстановку в регионе бесперспективны

13.02.2022 12:53 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любые попытки дестабилизировать обстановку в нашей стране и регионе бесперспективны, заявил БЕЛТА член Совета Республики Олег Дьяченко.

"Изменение международной обстановки предопределило более тесное военно-политическое сотрудничество Беларуси и России. Западные политики не уважают священное право белорусского народа следовать своим путем цивилизационного развития. Употребляя высокие слова о защите демократии, бравируя дешевой патетикой, на деле они угрожают нам чуть ли не прямым военным вмешательством, концентрируя вблизи наших границ на управляемых извне территориях войска Североатлантического блока и безосновательно применяя меры политического и экономического шантажа в отношении нашей республики", - сказал Олег Дьяченко.

По его словам, кульминационным пунктом коварной и близорукой политики западных правительств является поддержка экстремистов, мечтающих "накинуть удавку на шею белорусского народа". Сенатор подчеркнул: они используют услуги щедро проплаченных коллаборационистов для дискредитации Беларуси и ее миролюбивой политики.

"Поэтому в новых общественно-исторических условиях на фоне разгула международного бандитизма наших дней и в ответ на агрессивные выпады коллективного Запада нам необходимо постоянно укреплять Вооруженные Силы и повышать боеспособность белорусской армии, а также вместе с Россией надежно обеспечивать военную безопасность Союзного государства. В связи с этим совместные военные учения "Союзная решимость - 2022" призваны напомнить западным безумцам о бесперспективности любых попыток дестабилизировать обстановку в нашей стране и регионе в целом", - дополнил Олег Дьяченко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По его словам, кульминационным пунктом коварной и близорукой политики западных правительств является поддержка экстремистов, мечтающих "накинуть удавку на шею...
 
Новости дня
Новости общества
 
На полигонах Беларуси продолжаются военные учения "Союзная решимость"
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by