Сенатор: любые попытки дестабилизировать обстановку в регионе бесперспективны

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13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любые попытки дестабилизировать обстановку в нашей стране и регионе бесперспективны, заявил БЕЛТА член Совета Республики Олег Дьяченко.

"Изменение международной обстановки предопределило более тесное военно-политическое сотрудничество Беларуси и России. Западные политики не уважают священное право белорусского народа следовать своим путем цивилизационного развития. Употребляя высокие слова о защите демократии, бравируя дешевой патетикой, на деле они угрожают нам чуть ли не прямым военным вмешательством, концентрируя вблизи наших границ на управляемых извне территориях войска Североатлантического блока и безосновательно применяя меры политического и экономического шантажа в отношении нашей республики", - сказал Олег Дьяченко.

По его словам, кульминационным пунктом коварной и близорукой политики западных правительств является поддержка экстремистов, мечтающих "накинуть удавку на шею белорусского народа". Сенатор подчеркнул: они используют услуги щедро проплаченных коллаборационистов для дискредитации Беларуси и ее миролюбивой политики.

"Поэтому в новых общественно-исторических условиях на фоне разгула международного бандитизма наших дней и в ответ на агрессивные выпады коллективного Запада нам необходимо постоянно укреплять Вооруженные Силы и повышать боеспособность белорусской армии, а также вместе с Россией надежно обеспечивать военную безопасность Союзного государства. В связи с этим совместные военные учения "Союзная решимость - 2022" призваны напомнить западным безумцам о бесперспективности любых попыток дестабилизировать обстановку в нашей стране и регионе в целом", - дополнил Олег Дьяченко.-0-