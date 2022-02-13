Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси приглашает к сотрудничеству специалистов в области библиотечного дела и информационных технологий, преподавателей, аспирантов и магистрантов, руководителей органов управления культуры для создания научного сборника "Бібліятэчны веснік", сообщили БЕЛТА в НББ.

"Бібліятэчны веснік" привлекает внимание к вопросам сохранения и изучения мирового культурного наследия, проблемам функционирования библиотек на современном историческом этапе, поиску перспективных путей развития, расширению межкультурного взаимодействия и сотрудничества между учреждениями культуры, образования, науки", - рассказали в учреждении.

Сборник статей является научным изданием, которое рецензируется и включено в Перечень научных изданий Беларуси для опубликования результатов диссертационных исследований по педагогическим, историческим наукам и культурологии. Здесь будут рассмотрены проблемы законодательной, нормативной и регламентирующей баз библиотечной практики, формирования информационных ресурсов и особенностей сохранения фондов, организации информационно-библиотечного и социокультурного обслуживания пользователей, проведения и координации научных исследований.

На страницах научного издания будут представлены материалы белорусских и зарубежных авторов, полезные специалистам в области библиотечного дела, информационных технологий, истории, культурологии.-0-