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НББ приглашает принять участие в создании научного сборника "Бібліятэчны веснік"

13.02.2022 15:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси приглашает к сотрудничеству специалистов в области библиотечного дела и информационных технологий, преподавателей, аспирантов и магистрантов, руководителей органов управления культуры для создания научного сборника "Бібліятэчны веснік", сообщили БЕЛТА в НББ.

"Бібліятэчны веснік" привлекает внимание к вопросам сохранения и изучения мирового культурного наследия, проблемам функционирования библиотек на современном историческом этапе, поиску перспективных путей развития, расширению межкультурного взаимодействия и сотрудничества между учреждениями культуры, образования, науки", - рассказали в учреждении.

Сборник статей является научным изданием, которое рецензируется и включено в Перечень научных изданий Беларуси для опубликования результатов диссертационных исследований по педагогическим, историческим наукам и культурологии. Здесь будут рассмотрены проблемы законодательной, нормативной и регламентирующей баз библиотечной практики, формирования информационных ресурсов и особенностей сохранения фондов, организации информационно-библиотечного и социокультурного обслуживания пользователей, проведения и координации научных исследований.

На страницах научного издания будут представлены материалы белорусских и зарубежных авторов, полезные специалистам в области библиотечного дела, информационных технологий, истории, культурологии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На страницах научного издания будут представлены материалы белорусских и зарубежных авторов, полезные специалистам в области библиотечного дела, информационных...
 
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