Сенатор: долг каждого белоруса - сохранить суверенитет страны для своих детей и внуков

Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Долг каждого белоруса - сохранить суверенитет страны для своих детей и внуков, заявил БЕЛТА член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, директор ОАО "Парохонское" Владимир Хроленко.

"В Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию аккумулированы боль за будущее Беларуси, стремление сохранить суверенитет и безопасность страны, а также приоритеты развития государства по ключевым направлениям: от законодательства и экономики до социальной и исторической политики. Лейтмотив обращения - за мирное существование всех народов, миропорядок как основу всеобщего благополучия. Места на этой Земле хватает, так почему бы мировому сообществу не развиваться конструктивно и поступательно, не прибегая к силовым методам?" - сказал Владимир Хроленко.

Сенатор подчеркнул: мы живем в непростое время. "Неадекватное давление Запада, незаконное вмешательство во внутренние дела нашего государства, регулярные вызовы, угрозы, обострения политических противоречий вопреки нашей миролюбивой политике заставляют нас говорить о возможных военных конфликтах, вынужденном укреплении нашей армии. Здесь хотелось бы отметить, что вопросы обороны в случае внешней агрессии по отношению к Беларуси должны быть в сфере внимания не только правительства, силовых структур, но и всего народа. Долг каждого белоруса - сохранить суверенитет для себя, для своих детей и внуков во имя светлой памяти предшественников", - отметил он.

Владимир Хроленко добавил: "Всем нам нужно жить дружно и созидательно, вместе развивать сильную независимую страну. Белорусы категорически не приемлют войны. При этом глава государства справедливо отметил: мы будем настойчивыми и последовательными на пути к миру. У нас есть здоровье, средства и твердое убеждение, что мы выдержим любые атаки и дадим достойный отпор, защищая родную землю".-0-