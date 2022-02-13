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Госвоенпром в 2021 году поставил продукцию в 65 стран мира

13.02.2022 20:21 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госвоенпром в 2021 году поставил продукцию в 65 стран мира. Об этом сказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Несмотря на все сложности и перипетии 2021 года, связанные с санкционным давлением, с ковидными мероприятиями, нам неплохо удалось поработать. Мы прибавили более 28% по экспорту к 2020 году, поставили свою продукцию в 65 государств мира - это на 10 стран больше чем в 2020-м. Стараемся работать в данном направлении успешно и выполнять все пожелания и требования наших заказчиков", - сказал Дмитрий Пантус.

Председатель Госвоенпрома рассказал про последние отечественные разработки. В частности, о создании собственного БТР V-2. "Мы уже приступили к этапу испытаний опытного образца", - сказал Дмитрий Пантус.

По его словам, были проведены пуски зенитно-ракетного комплекса средней дальности. "В первом квартале 2022 года мы вышли уже на завершающий этап испытаний, будут проведены через неделю крайние испытания с боевыми стрельбами, после чего можно будет с уверенностью сказать о создании полностью белорусского зенитно-ракетного комплекса со своей отечественной ракетой. Ракета имеет важное значение - это прежде всего экономика, это компетенции. Для нас сегодня это основное направление, которому мы уделяем особое внимание, - подчеркнул он. - Также мы завершили целый ряд ОКР, которые были направлены на создание различных средств радиолокации, в том числе на борьбу с беспилотными летательными аппаратами".

В части противовоздушной обороны два основных направления - средства поражения и средства радиоэлектронной борьбы (радиотехнической разведки). "Недавно была завершена работа по модернизации комплекса ЗРК "ОСА". На сегодня он проходит исследовательские испытания в Минобороны, - отметил глава Госвоенпрома. - В среднем ежегодно выполняется порядка 200-210 различных опытно-конструкторских работ по созданию отдельных видов вооружений. В 2022 году мы нацелены на завершение тех работ, которые уже ведутся".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Несмотря на все сложности и перипетии 2021 года, связанные с санкционным давлением, с ковидными мероприятиями, нам неплохо удалось поработать", - сказал председатель...
 
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