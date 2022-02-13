Костевич: наша задача - обеспечить реальный рост пенсий

Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наша задача - обеспечить реальный рост пенсий. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, сообщает БЕЛТА.

"Расходы, которые сегодня государство взяло на себя в рамках пенсионного обеспечения, оценивается в масштабах около 9% от валового внутреннего продукта, это соизмеримо с теми расходами, которые несут развитые страны, - сказала Ирина Костевич. - Прежде всего наша задача - обеспечить реальный рост пенсий. По итогам прошлого года темп роста составил 100,7%. Увеличение есть, но не такое, как бы хотелось. В 2021 году пришлось оперативно менять приоритеты, с учетом COVID-19, значительные средства пошли на оплату больничных нашим работающим гражданам. Поэтому мы только один раз смогли повысить пенсии в прошлом году. И значительно раньше сделали это в текущем".

Как сообщалось ранее, с 1 марта 2022 года в соответствии с указом Президента Беларуси от 31 января 2022 г. №24 "О повышении пенсий" трудовые пенсии (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца) будут повышены на 7%. В результате повышения средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера, включающий надбавки и доплаты, в марте составит Br580. На это повышение пенсий будет направлено Br757 млн до конца года. В целом на выплату пенсий в 2022 году запланировано около Br16,1 млрд.

Также министр рассказала о системе накопительных пенсий. "У человека есть право со своей заработной платы накапливать от 1% до 10%, при этом соразмерно будет за него уплачивать и наниматель, но не более 3%. Плюсы этой системы: во-первых, бонусность - вступаю я, вступает вместе со мной и наниматель. Во-вторых, льготы по подоходному налогу, наследство этой суммы. И в-третьих - это гарантия государства. Государство берет гарантии на сохранение и капитализацию этой суммы", - пояснила руководитель ведомства.-0-