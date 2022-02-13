Эксперт: США хотелось бы проглотить Беларусь, да тут только они зубки обломали

Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. США хотелось бы проглотить Беларусь, да тут только они зубки обломали, заявил в эфире ОНТ российский военный обозреватель Виктор Баранец, сообщает БЕЛТА.

По его словам, США не принимает российско-белорусский союз. "Им бы очень хотелось сожрать Беларусь, проглотить ее, как и другие бывшие советские республики и страны Варшавского договора. Да вот тут только они зубки обломали. Скажите, пожалуйста, на территории стран Прибалтики есть американское вооружение? Есть. На территории Польши - есть. На территории Германии даже ядерное вооружение есть. А я что-то не слышал очень воя ни от немцев, ни от поляков, ни прибалтов: Америка, уйди отсюда вон, потому что мы становимся заложниками. Мы что-то этого не слышали. Там готовы с хлебом-солью, цветами и музыкой встречать новые контингенты американских войск, - сказал Виктор Баранец.- Вот им укрепляться с помощью американских денег, американского вооружения можно, а Беларуси, которая хочет защитить себя, - нельзя".

Военный обозреватель подчеркнул: "Это идейное мошенничество, которое пытаются внедрить в мозги белорусов противники того, что идет экономическое, военно-техническое, научное, культурное сращивание России и Беларуси. Это данность. Мы прекрасно понимаем, и в Минске это еще лучше понимают, чем я например, что все-таки так исторически сложилось, что Беларусь стала передовым окопом в нашем противостоянии с Западом и НАТО. И, конечно, в этой ситуации мы бы поступили очень несправедливо, если бы оставили Беларусь один на один с теми громадными военными угрозами, которые сегодня существуют по ту сторону белорусской границы".-0-